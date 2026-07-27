Non si placa l’ondata di raid e danneggiamenti ai danni dei veicoli di servizio in sosta nel parcheggio dell’ufficio postale centrale di Vittoria. A distanza di pochi giorni dal furto delle ruote che aveva preso di mira tre automobili, la scorsa notte i ladri sono tornati in azione, colpendo con ancora maggiore ferocia e determinazione (foto Assenza).

Nel corso della notte, i soliti ignoti si sono introdotti nell’area di sosta e hanno preso di mira gli abitacoli dei mezzi postali. Dopo aver forzato le portiere, i malviventi hanno letteralmente messo a soppresso i veicoli per concentrarsi sul loro obiettivo principale: il furto delle batterie.

Per agire indisturbati e velocemente, i responsabili non hanno esitato a utilizzare delle cesoie, impiegate per tranciare di netto i cavi di collegamento e i morsetti delle batterie, provocando così danni ingenti non soltanto per la sottrazione dei componenti meccanici, ma anche per la compromissione dell’impianto elettrico delle vetture.

Un episodio che riaccende prepotentemente l’allarme sulla sicurezza nelle ore notturne attorno agli edifici pubblici e ai siti strategici della città. Gli atti vandalici e i furti continuati rischiano ora di paralizzare o fortemente rallentare la normale attività di smistamento e recapito della corrispondenza e dei servizi postali sul territorio, creando notevoli disagi all’azienda e ai cittadini.

Sul posto sono in corso le verifiche del caso per quantificare l’ammontare complessivo dei danni subiti, mentre cresce la preoccupazione tra residenti e lavoratori per la reiterazione di questi raid criminali nel cuore di Vittoria.