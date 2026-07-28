Proseguono i festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Neve, patrona di Giarratana, con un programma che unisce momenti di preghiera e iniziative popolari. Dopo l’apertura ufficiale dei festeggiamenti, la comunità si prepara a vivere due giornate all’insegna della partecipazione e della condivisione.

Sul versante folkloristico, mercoledì 29 luglio e giovedì 30 luglio, in piazza Martiri d’Ungheria, si terrà il 9° torneo di calcio balilla umano “Maria Ss. della Neve”, organizzato con il sostegno di diverse attività locali. L’appuntamento, ormai tradizionale, coinvolgerà bambini e adulti in un clima di festa e sportività. Il torneo sarà suddiviso in due categorie (bambini dai 10 ai 15 anni e adulti) e premierà le squadre vincitrici con giri pizza offerti da Puoju Re Disi e Gusto Antico, mentre coppe e medaglie saranno messe a disposizione da Elite. Un’iniziativa che conferma lo spirito di comunità e la voglia di stare insieme, nel segno della tradizione e del divertimento.

Sul piano religioso, il programma liturgico prevede per il 29 e 30 luglio la recita del Santo Rosario alle 18,30 e la celebrazione eucaristica alle 19, presieduta da padre Joseph Muamba Bulobo. Il parroco don Franco Ottone, insieme al comitato dei festeggiamenti, sottolinea il valore spirituale di questi giorni: «La festa della Madonna della Neve è un momento di fede e di identità per tutta Giarratana. Ogni celebrazione e ogni iniziativa sono espressione di una comunità che si riconosce nella propria patrona e nella forza della tradizione». Il comitato dei festeggiamenti, che cura con attenzione ogni dettaglio, invita cittadini e visitatori a partecipare alle celebrazioni e alle attività in programma, per vivere insieme la gioia di una festa che unisce devozione, cultura e socialità.