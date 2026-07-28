Nei giorni scorsi la Cna territoriale di Ragusa ha promosso il Forum tecnico “Laser in sicurezza – Obblighi normativi, gestione del rischio Roa e utilizzo sicuro delle apparecchiature laser”, un appuntamento realizzato in sinergia con Asp Ragusa, Inail Sicilia e gli organismi territoriali di vigilanza. L’iniziativa si inserisce in un percorso istituzionale volto a consolidare il dialogo tra enti pubblici, associazioni di categoria e imprese, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della prevenzione e della tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Il forum ha offerto un quadro tecnico e normativo aggiornato sulle misure di sicurezza da adottare nell’utilizzo delle apparecchiature laser, con interventi qualificati che hanno approfondito aspetti essenziali quali la valutazione del rischio da radiazioni ottiche artificiali, gli obblighi documentali, le procedure di controllo e gli effetti sanitari sui lavoratori esposti. La presenza congiunta di esperti Inail, dirigenti Spresal e responsabili Cna ha confermato l’importanza di una governance condivisa della sicurezza, fondata sulla cooperazione tra istituzioni e sistema produttivo. Il programma del forum ha visto gli interventi di figure altamente qualificate: Aldo Rubbonello, esperto sicurezza Laser Inail Sicilia, che ha illustrato i rischi e le misure di prevenzione legate alle radiazioni ottiche artificiali; Stefania Dore, responsabile Uoc Spresal Ragusa, che ha approfondito il ruolo degli organi di vigilanza territoriale; Pietro Lanzafame, dirigente medico Spresal e specialista in oculistica, che ha analizzato gli effetti sulla salute dei lavoratori esposti; Giuseppe Brullo, responsabile Area ambiente e sicurezza Cna Ragusa, che ha illustrato gli adempimenti richiesti alle imprese. I saluti istituzionali sono stati affidati al presidente territoriale Cna Ragusa Giampaolo Rocuzzo, al direttore del Dipartimento di Prevenzione Asp Ragusa, Giuseppe Smecca, e al responsabile della sede Inail Ragusa Giorgio Stracquadanio, confermando la piena sinergia tra associazione di categoria e istituzioni. La Cna territoriale ha evidenziato come l’incontro rappresenti una buona pratica istituzionale, utile a promuovere consapevolezza e responsabilità all’interno delle imprese, soprattutto nei settori che impiegano tecnologie laser. In tale contesto, l’associazione ha annunciato l’attivazione di un servizio dedicato alle aziende, finalizzato a supportare la corretta applicazione delle misure di prevenzione, l’individuazione dell’esperto di sicurezza Laser e la gestione degli adempimenti previsti dalla normativa. Il forum tecnico Cna Safety costituisce il primo appuntamento di un programma periodico che la Cna intende sviluppare su diverse tematiche della sicurezza, con l’obiettivo di offrire alle imprese strumenti operativi, orientamento tecnico e un costante raccordo con le istituzioni competenti.