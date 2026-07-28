Si è conclusa l’importante iniziativa di approfondimento tecnico scientifico sulla tematica del Bilancio organizzata dal Cdl in Management delle imprese per l’economia sostenibile (Mies) del Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università degli Studi di Catania e dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Odcec) di Ragusa, tenutasi presso l’Ex distretto militare Ragusa Ibla, sede operativa del Mies. L’ultimo appuntamento, dedicato al tema cruciale del Bilancio di sostenibilità ha portato a compimento un percorso intenso che ha visto i professionisti dell’Ordine alternarsi ai docenti delle materie di riferimento del corso, per offrire agli studenti conoscenze connotate da un’impronta fortemente pratica e orientata alla concreta realtà aziendale.

La dichiarazione del presidente dell’Odcec Ragusa, Michelangelo Aurnia: “Continua ad esprimersi infatti la pregiata collaborazione dell’Ordine di Ragusa con il Mies a beneficio degli studenti del corso di laurea di Ragusa che nell’ambito del loro percorso possono beneficiare di tante attività culturali e di approfondimento assolutamente esclusive. Si completa così un’esperienza formativa rilevante che dimostra come la sinergia tra mondo professionale e Università sia la vera chiave per il futuro dei nostri giovani e del nostro territorio. In queste settimane abbiamo visto un’aula attenta, partecipe e desiderosa di cimentarsi con casi reali: dalle scritture di assestamento alla valutazione delle poste di bilancio, fino alla rendicontazione finanziaria e di sostenibilità. Desidero ringraziare di cuore i colleghi Angelo Firrito, Antonio Attinelli e Paolo Battaglia, che hanno contributo nonché il prof. Pierluigi Catalfo promotore e coordinatore dell’iniziativa e il prof. Giuseppe Davide Caruso per la passione e la competenza. Questa partnership non si fermerà qui: continueremo a rafforzarla e a investire sui giovani per costruire una classe dirigente preparata e consapevole”.

Dalla sua prospettiva il prof. Pierluigi Catalfo, docente di Economia aziendale e coordinatore scientifico dell’iniziativa, esprime profonda soddisfazione per gli esiti del ciclo di seminari e per il carattere e il valore dei seminari offerti: “La risposta degli studenti e la loro adesione volontaria a questo ciclo di seminari è stata eccezionale e conferma la bontà di un modello didattico capace di coniugare il rigore teorico con l’operatività e il valore dell’esperienza. La vicinanza dell’Ordine dei commercialisti di Ragusa rappresenta un valore assolutamente rilevante per l’arricchimento della didattica del nostro corso di laurea. Questo entusiasmo e l’apprezzamento dei nostri studenti siamo convinti si potrà riflettere positivamente nelle prossime immatricolazioni: registriamo un interesse sempre più crescente per il corso di laurea triennale in Management delle Imprese per l’Economia Sostenibile (Mies). Le nuove iscrizioni attese per settembre confermano che i giovani e le loro famiglie mettono al centro del proprio percorso formativo la sostenibilità, l’innovazione e la concreta occupabilità che la sede di Ragusa sa offrire grazie a partnership strategiche come questa”.

L’Odcec di Ragusa e il Cdl in management delle imprese per l’economia sostenibile Economia dell’Università di Catania rinnovano l’appuntamento al nuovo anno accademico, pronti a proseguire lungo la strada dell’alta formazione e dell’integrazione tra università e professione.