Paura nel pomeriggio di oggi in via Mediterraneo, dove intorno alle 15:30 si è verificato un incidente stradale autonomo che ha coinvolto un’autovettura con due persone a bordo. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo, che si è schiantato a ridosso del marciapiede.

L’impatto è stato particolarmente violento: subito dopo la collisione, l’auto ha preso fuoco, generando una densa colonna di fumo nero visibile anche a distanza e creando momenti di forte apprensione tra i residenti della zona.

I due occupanti del veicolo sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale per le cure e gli accertamenti necessari. Al momento, non si conoscono le loro condizioni.

Tempestivo l’intervento dei Volontari della 155, che hanno messo in sicurezza l’area e prestato la prima assistenza, allertando immediatamente i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Comiso. I caschi rossi hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza il veicolo, mentre gli agenti hanno gestito la viabilità e avviato i rilievi di legge per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro (foto Assenza).