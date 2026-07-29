Un incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 10.30, lungo la Strada provinciale 25, l’arteria che collega Ragusa a Marina di Ragusa. Una vettura bianca si è ribaltata, finendo a ruote all’aria sul margine della carreggiata, in un tratto panoramico che costeggia il mare.

Secondo le prime informazioni, una persona è rimasta ferita, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità, mentre i mezzi di soccorso hanno prestato assistenza al conducente.

L’incidente ha avuto ripercussioni pesanti sul traffico: la circolazione è risultata quasi paralizzata, con lunghe code e veicoli costretti a procedere a passo d’uomo in entrambe le direzioni.

La SP 25 è una delle strade più trafficate del territorio, soprattutto nel periodo estivo, quando migliaia di residenti e turisti raggiungono Marina di Ragusa. Negli anni, questo tratto è stato più volte teatro di incidenti, anche gravi. Un richiamo, dunque, alla massima prudenza alla guida, in particolare nelle giornate di maggiore afflusso.