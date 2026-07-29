Cresce la preoccupazione nel quartiere compreso tra via Fieramosca, via Macario, via Loi, Punta Razzi e Pianetti, dove nelle ultime settimane si stanno verificando ripetuti furti notturni con scasso. A segnalarlo sono diversi residenti, che parlano di una vera e propria escalation di episodi, tutti accomunati da modalità operative simili e da una particolare abilità dei malviventi.

Secondo quanto riferito dai cittadini, si tratterebbe di quattro individui molto esperti e ben attrezzati, capaci di muoversi con estrema rapidità e di eludere i sistemi di sicurezza. I ladri agirebbero solo di notte, indossando guanti per non lasciare impronte e utilizzando strumenti professionali.

Tra le tecniche segnalate:

schiumatura degli allarmi , per neutralizzare i sensori;

, per neutralizzare i sensori; scasso delle casseforti con flessibili , operazione che – secondo i residenti – risulterebbe anche piuttosto rumorosa;

, operazione che – secondo i residenti – risulterebbe anche piuttosto rumorosa; manomissione preventiva delle telecamere di sorveglianza , non solo delle abitazioni prese di mira ma anche di quelle vicine;

, non solo delle abitazioni prese di mira ma anche di quelle vicine; accesso dai primi piani tramite scale , dopo aver individuato l’ingresso più favorevole;

, dopo aver individuato l’ingresso più favorevole; fuga attraverso i giardini delle case confinanti, entrando da un lato ed uscendo dall’altro.

Il quartiere è comprensibilmente scosso: molti residenti parlano di ingenti danni economici e di un clima di crescente insicurezza. “Siamo tutti molto preoccupati e dispiaciuti per chi ha subito pesanti conseguenze”, è il messaggio che arriva dal gruppo di cittadini che ha segnalato gli episodi.

Le famiglie chiedono un rafforzamento dei controlli e un intervento tempestivo delle autorità per individuare i responsabili e riportare tranquillità nella zona.