Su iniziativa del prefetto di Ragusa, Tania Giallongo, che nelle prime ore del mattino ha convocato con tempestività il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, si è svolta oggi in Prefettura una riunione alla quale hanno preso parte anche il questore di Ragusa, Salvatore Fazzino, e il comandante della Polizia locale di Vittoria, Alessandro Basile, per una valutazione immediata dei fatti accaduti ieri in piazza Senia. L’incontro ha consentito di ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio: per meno di un minuto alcuni gruppi di giovani si sono fronteggiati. Pur non avendo provocato feriti né danni materiali, l’accaduto è stato unanimemente stigmatizzato, poiché avrebbe potuto degenerare con esiti ben più gravi. Prefetto e Questore hanno ribadito la costante attenzione riservata alla città di Vittoria e alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, sottolineando come il pronto intervento delle Forze dell’Ordine abbia permesso di riportare immediatamente la situazione sotto controllo. È stato inoltre evidenziato che il fenomeno migratorio, con cui Vittoria convive da decenni, costituisce una realtà articolata che impone un monitoraggio continuo e un’azione coordinata tra tutte le istituzioni.

È stato altresì chiarito che l’episodio, della durata complessiva di circa 48 secondi, è stato amplificato sui social dalla circolazione di immagini elaborate con intelligenza artificiale e riferite a contesti non corrispondenti ai fatti realmente occorsi, contribuendo a una percezione distorta dell’evento. Il sindaco Francesco Aiello ha espresso apprezzamento per la sensibilità e la rapidità dimostrate dal Prefetto nel convocare immediatamente il tavolo di confronto e ha ringraziato il Prefetto, il Questore e tutte le Forze dell’Ordine per il costante impegno profuso a tutela della sicurezza della comunità vittoriese.