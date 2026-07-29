La città è avvolta dal dolore per la scomparsa del piccolo Stefano Gozzi, di soli cinque anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore cerebrale. Ha lottato finché ha potuto. Ora, però, si è spento lasciando un vuoto incolmabile. Il suo sorriso, ritratto nel manifesto funebre diffuso in queste ore, resta impresso nel cuore di chi ha seguito la sua storia, segnata da coraggio e amore.

Già quando aveva due anni, Stefano aveva subito un delicato intervento chirurgico al cervello.

La malattia era stata diagnosticata nel luglio di quell’anno. Dopo l’operazione, le speranze di sopravvivenza erano minime, ma Stefano aveva iniziato lentamente a riprendersi.

Nonostante la forza e la tenacia del bambino, la malattia ha avuto il sopravvento. Il funerale si terrà giovedì 30 luglio alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Maria Ss. Nunziata. La famiglia ha chiesto di devolvere eventuali offerte alla WonderLad ETS di Catania, impegnata nel sostegno ai bambini affetti da patologie oncologiche.

Anche il sindaco Peppe Cassì è intervenuto sul suo profilo social per esprimere il proprio cordoglio personale e a nome della città.

Ragusa si stringe attorno ai genitori Alessandro e Sonia, alla sorellina Anna e ai familiari tutti, in un abbraccio collettivo che supera ogni parola. Il ricordo di Stefano, simbolo di forza e dolcezza, continuerà a vivere nel cuore di chi lo ha amato. Alla famiglia Gozzi le condoglianze dell’Editore e della redazione del Giornale ibleo.