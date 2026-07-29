Sono state eseguite con esito positivo le prove di carico del cavalcavia CV03, ubicato al km 2,065 del Lotto 2, nell’ambito dei lavori di ammodernamento a quattro corsie della strada statale 514 “Di Chiaramonte” e della strada statale 194 “Ragusana”, dallo svincolo con la stratta statale 115 allo svincolo con la strada statale 114. Lo rende noto l’Anas.

“Si tratta della prima prova di carico – comunica l’Anas in una nota – effettuata su un’opera d’arte maggiore dell’intero itinerario Ragusa-Catania, un passaggio fondamentale nel percorso di realizzazione dell’infrastruttura. L’opera è costituita da una campata in semplice appoggio di 45 metri con struttura mista acciaio-calcestruzzo, progettata per garantire elevate prestazioni strutturali. Le prove, svolte anche in orario notturno, sono state eseguite interamente in house dai tecnici della Struttura Territoriale Sicilia, che hanno pianificato, strumentato e condotto tutte le attività di monitoraggio e acquisizione dati”.