La città antica di Ibla si prepara a vivere due serate di musica e suggestione con “Candlelight”, iniziativa inserita nel cartellone estivo 2026 del Comune di Ragusa e curata dal centro commerciale naturale Antica Ibla.

Il primo appuntamento il nuovo evento di Ibla in festa è in programma domani, venerdì 31 luglio, dalle 22, in piazza Duomo, dove il musicista Fabio Rizza accompagnerà il pubblico con il suono elegante e delicato dell’arpa. Venerdì 7 agosto, sempre alle 22, sarà invece piazza G. B. Odierna a ospitare l’esibizione del sassofonista Giovanni La Ferla, protagonista di una serata dalle sonorità calde e avvolgenti.

Entrambi gli eventi saranno gratuiti e vedranno le piazze barocche di Ibla illuminate da decine di candele, capaci di creare una cornice intima e spettacolare. La musica dal vivo dialogherà con la bellezza dei monumenti e degli scorci del quartiere, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza da vivere lentamente, tra ascolto, emozione e meraviglia.

Candlelight arricchisce un programma estivo che sta valorizzando Ragusa attraverso appuntamenti culturali, musicali ed enogastronomici. Eventi come “Ibla Ride!” sul palco di piazza Pola, con Peppe Castiglia e Salvo La Rosa, e il festival WeCheese hanno già riscosso una significativa partecipazione, confermando l’interesse del pubblico.

Le due serate sono realizzate con il sostegno del Comune di Ragusa, Baps, Despar e Areasystem, insieme agli altri sponsor e ai partner tecnici dell’iniziativa.