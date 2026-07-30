Si sono aggravate nelle ultime ore le condizioni della giovane coinvolta nell’incidente avvenuto ieri a Comiso. Dopo un iniziale trauma cranico le cui complicazioni, secondo quanto trapela, potrebbero essere state sottovalutate nelle prime fasi, il quadro clinico è peggiorato con il passare del tempo.

Si è quindi reso necessario un trasferimento in urgenza: la ragazza è stata prelevata in elisoccorso dall’ospedale di Vittoria e condotta direttamente al reparto di Neurochirurgia del Cannizzaro di Catania. Il sinistro, autonomo, si è verificato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15.30, lungo viale Mediterraneo a Comiso. Per cause in corso di accertamento da parte delle autorità, il conducente di uno scooter ha perso il controllo del mezzo, dopo che lo stesso ha preso fuoco per motivi ancora da chiarire. A bordo viaggiavano due persone, entrambe soccorse dal 118 e trasportate in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.