Poco dopo la mezzanotte, la tranquillità notturna è stata interrotta da un grave impatto all’intersezione tra via Archimede e viale dei Platani. A entrare in collisione sono stati una Giulietta, con a bordo un uomo e una donna, e una C-Max sulla quale viaggiavano due ragazze. L’urto, particolarmente forte, ha richiesto l’immediato intervento dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato. Dalle prime verifiche è emerso che il semaforo dell’incrocio era regolarmente in funzione. Tutti e quattro gli occupanti sono rimasti feriti e sono stati affidati alle cure del 118, che li ha trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. Le loro condizioni non sono al momento note. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica per accertare le cause dello schianto, avvenuto in un tratto urbano dove velocità e distrazione possono trasformare un ordinario incrocio in un punto ad alto rischio.