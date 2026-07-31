Una nuova rotatoria è stata realizzata in località Bruca sulla strada provinciale che collega Donnalucata a Cava d’Aliga, per eliminare l’intersezione su un tratto viario da anni segnato da numerosi incidenti stradali. L’opera, attesa dalla comunità e considerata strategica per la sicurezza delle persone, è stata portata a compimento grazie ai buoni uffici del Libero consorzio comunale di Ragusa e, in particolare, dell’allora governance guidata dalla commissaria Patrizia Valenti, con la direzione generale dell’avvocato Nitto Rosso.

Si tratta di un intervento che punta a risolvere un problema annoso: quel nodo viario, infatti, è stato più volte teatro di sinistri pericolosi, alcuni dei quali hanno fatto registrare esiti particolarmente gravi. La nuova rotatoria nasce proprio con l’obiettivo di attenuare – se non eliminare del tutto – la pericolosità del tratto, regolando meglio i flussi di traffico e riducendo le velocità di attraversamento.

L’opera è stata finanziata nell’ambito delle risorse destinate alla manutenzione straordinaria e alla messa in sicurezza delle strade provinciali. Un investimento che, nelle intenzioni del Libero consorzio, rappresenta una risposta concreta alle richieste dei residenti e degli automobilisti che quotidianamente percorrono la zona.

Nel programma della gestione Valenti–Rosso sono state previste per Scicli altre due opere importanti: un’altra rotatoria sulla provinciale Scicli–Donnalucata, e la pista ciclabile Donnalucata–Playa Grande, opera molto attesa dagli avventori delle località balneari, che amplia l’offerta turistica di questo tratto di costa.

«Si risolve finalmente un problema atavico – è stato il commento raccolto sul posto – che da anni si ripresentava con frequenza, mettendo a rischio la sicurezza degli utenti della strada».

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore comunale Enzo Giannone, che ha preso atto dell’intervento e ha manifestato il proprio apprezzamento per la collaborazione istituzionale che ha permesso di arrivare alla realizzazione dell’opera. «Un lavoro importante – ha sottolineato – che dimostra come la sinergia tra enti possa produrre risultati concreti e immediatamente utili alla collettività».

La rotatoria (nella foto) è già operativa e, nelle prossime settimane, saranno monitorati gli effetti sulla circolazione e sulla riduzione degli incidenti. Per Bruca e per l’intero territorio si tratta di un passo avanti significativo verso una viabilità integrata in un sistema più sicuro.