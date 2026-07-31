Fine settimana di intensa partecipazione a Giarratana, dove proseguono le celebrazioni in onore di Maria Santissima della Neve, patrona della città. Dopo le giornate di preghiera e le celebrazioni eucaristiche, domenica 2 agosto prenderà il via il triduo e la giornata sarà dedicata alla solidarietà e alla comunità, con un programma che unisce spiritualità e momenti di aggregazione popolare.

Sul piano liturgico, la giornata si aprirà con l’inizio solenne del triduo in onore della Madonna, predicato dal domenicano fra’ Erasmo Calcullo op. Alle ore 18,30 è previsto il Santo Rosario, seguito alle 19 dalla celebrazione eucaristica presieduta dallo stesso fra’ Calcullo, nella basilica di Sant’Antonio Abate. Un appuntamento che segna l’avvio del percorso spirituale verso la festa della patrona, nel segno della devozione e della tradizione che da secoli unisce la comunità giarratanese.

In serata, spazio al programma folkloristico, con la Giornata del Volontariato e della Solidarietà organizzata dal Gruppo Alfa di Protezione civile Chiaramonte Gulfi–Giarratana. Dalle 21, in piazza Vittorio Veneto, sarà allestita una cucina da campo per la preparazione di primi piatti offerti dal gruppo, con raccolta di offerte a sostegno delle attività solidali. La serata sarà accompagnata da musica e momenti di convivialità, simbolo di una comunità che si ritrova e si riconosce nei valori della collaborazione e dell’impegno civile.

Alle 22, sempre in piazza Vittorio Veneto, il pubblico potrà assistere allo spettacolo di musica d’insieme curato dall’insegnante Riccardo Drago e dai suoi allievi, che proporranno un repertorio pensato per valorizzare i giovani talenti locali e chiudere la giornata con un messaggio di armonia e partecipazione.

Le iniziative di domenica 2 agosto rappresentano così una parte significativa delle celebrazioni di Maria Ss. della Neve, unendo la dimensione religiosa alla vita sociale e culturale del paese. Giarratana si prepara a vivere giornate di fede, solidarietà e musica, nel segno della sua identità più autentica.