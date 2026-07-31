Un nuovo incendio è divampato nel pomeriggio a Serra San Bartolo, riportando l’attenzione su una situazione che, nell’area ipparina, continua a essere critica. A denunciarlo è stato l’attivista ambientale Andrea Di Priolo, che ha documentato le fiamme mentre si alzavano alte dalla vegetazione, alimentate dal caldo intenso e dal vento che da giorni interessano la zona.

Secondo Di Priolo, il rogo si è sviluppato rapidamente, mostrando fin da subito un fronte preoccupante. Le immagini diffuse dall’attivista mostrano lingue di fuoco che avanzano tra sterpaglie e terreni incolti, in un contesto già segnato da numerosi episodi analoghi nelle ultime settimane. «La situazione è fuori controllo, il territorio continua a bruciare», ha denunciato, richiamando l’urgenza di interventi strutturali e di una maggiore prevenzione.

Le alte temperature registrate negli ultimi giorni, unite alla siccità e alla presenza di vegetazione secca, stanno rendendo l’intero comprensorio ipparino estremamente vulnerabile. Serra San Bartolo, già colpita da incendi negli anni passati, si conferma uno dei punti più delicati della zona, dove basta una scintilla per innescare un rogo capace di propagarsi in pochi minuti.

Sul posto sono intervenute le squadre antincendio, impegnate nel contenere le fiamme e nel mettere in sicurezza l’area. Resta però la preoccupazione per un territorio che continua a mostrare fragilità strutturali, tra mancata pulizia dei terreni, scarsa vigilanza e condizioni climatiche sempre più estreme.

L’allarme lanciato da Di Priolo si inserisce in un quadro più ampio: quello di un’estate che sta mettendo a dura prova l’intero territorio ipparino, dove ogni nuovo incendio rischia di trasformarsi nell’ennesima emergenza ambientale. Una situazione che richiede attenzione costante e risposte immediate, prima che il fuoco continui a divorare pezzi di paesaggio e sicurezza collettiva.