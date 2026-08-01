Good Morning, Fornace Penna. Questo è il claim di omaggio dell’ottava edizione di “Autori & Libri, conversando a Sampieri” e della terza edizione di “Cogitare” all’ex Fornace Penna, con il concerto del Maestro Marcello Giordano Pellegrino, a 102 anni dalla sua forzata inattività dovuta a un incendio, sicuramente di origine dolosa, che provocò tali danni da determinare la chiusura.

L’evento si terrà martedì 4 agosto alle ore 21.00 nel living del Pata Pata con ingresso libero.

“Più che un semplice recital pianistico, quello che portiamo in scena, dichiara il maestro Marcello Giordano Pellegrino (nella foto sotto), a tre anni di distanza dal memorabile concerto che ha impresso le sue note tra le pietre monumentali dell’ex Fornace Penna, è un autentico dialogo tra musica, emozioni e pubblico.”

Attraverso il pianoforte – aggiunge – costruiremo un percorso fatto di improvvisazione, composizione e racconto, in cui ogni brano diventa una conversazione aperta, capace di trasformare il silenzio in emozione e le note in parole universali con un omaggio al cinema. Con uno stile personale che unisce sensibilità classica, libertà espressiva e una ricerca sonora, cercherò di condurre gli spettatori in un viaggio musicale senza schemi rigidi, dove ogni esecuzione nasce dall’ispirazione del momento e dall’energia condivisa con il pubblico. È proprio questa spontaneità a rendere ogni concerto unico e irripetibile.