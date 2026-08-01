Il comitato provinciale Csen Ragusa, guidato dal presidente Sergio Cassisi, traccia un bilancio di metà anno che conferma la crescita costante dell’ente di promozione sportiva sul territorio ibleo. Un’espansione che non riguarda soltanto il numero delle associazioni affiliate, ma soprattutto la qualità delle attività proposte, la diffusione dei valori dello sport e la capacità di coinvolgere comunità, famiglie e giovani.

Cassisi sottolinea come il primo semestre del 2026 abbia registrato un’intensa attività da parte delle realtà affiliate, impegnate in discipline che spaziano dalle arti marziali alla ginnastica, dal fitness alle attività outdoor, fino ai settori emergenti dello sport sociale e inclusivo. «Il Csen continua a crescere perché cresce la domanda di sport – afferma il presidente – e perché le associazioni del territorio stanno dimostrando una capacità organizzativa e formativa sempre più solida».

Il dato locale si inserisce in un quadro nazionale che vede il Csen impegnato nella promozione di uno sport accessibile, educativo e socialmente utile. A livello nazionale, infatti, l’ente ribadisce che lo sport non è solo competizione, ma benessere, prevenzione, inclusione e cittadinanza attiva. Cassisi richiama questi principi: «Lo sport è un presidio sociale. Le associazioni Csen non offrono solo attività motorie, ma costruiscono relazioni, sostengono i giovani, promuovono stili di vita sani e contribuiscono alla coesione delle comunità».

Il comitato provinciale ha inoltre rafforzato la propria presenza nei comuni della provincia, con nuove affiliazioni e un incremento dei corsi riconosciuti. «Il nostro obiettivo – spiega Cassisi – è garantire alle associazioni strumenti, formazione e supporto costante. La crescita del Csen Ragusa è il risultato di un lavoro condiviso, fatto di ascolto e collaborazione».

Tra le attività più significative del semestre figurano eventi sportivi, iniziative di formazione per tecnici e istruttori, progetti dedicati allo sport inclusivo e collaborazioni con enti locali e scuole. «Il Csen – aggiunge Cassisi – è un punto di riferimento per chi vuole fare sport in modo serio, sicuro e orientato ai valori. Continueremo su questa strada, ampliando l’offerta e sostenendo le associazioni che ogni giorno lavorano sul territorio».

Il secondo semestre si preannuncia altrettanto intenso, con nuovi appuntamenti, progetti e attività che confermano la volontà del comitato di consolidare il proprio ruolo nel panorama sportivo provinciale. «La crescita del Csen Ragusa – conclude Cassisi – è la crescita dello sport come bene comune. E questo è il nostro impegno per il futuro».