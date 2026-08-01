Mentre proseguono le celebrazioni in onore di Maria Ss. della Neve, ci si prepara per vivere il giorno della vigilia della solennità della santa patrona di Giarratana. Dopo che lunedì alle 18,30 ci sarà la preghiera del Rosario e alle 19 la santa messa presieduta da fra’ Erasmo Calcullo op, ecco che martedì alle 18 il suono a festa delle campane di tutte le chiese, lo sparo dei colpi a cannone e il tradizionale giro di gala del corpo bandistico “Vincenzo Bellini” di Giarratana immergeranno ancora di più la comunità dei fedeli nel clima della festa, annunciando la solennità della patrona fissata per il giorno dopo, mercoledì 5 agosto. Alle 18,30, martedì, ci sarà la preghiera del Rosario e alle 18,45 la celebrazione dei primi Vespri nella solennità di Maria Ss. della Neve.

La santa messa delle 19 anche in questo caso sarà presieduta da fra’ Erasmo Calcullo op. La serata è dedicata a tutte le mamme. Durante la celebrazione, infatti, ci sarà un momento di affidamento dei figli alla Madonna. Sempre martedì 4 agosto, per quanto riguarda il programma ricreativo, da segnalare, alle 22,30, in piazza 13 Ottobre 1902 (intesa piazza Grande) il concerto di “Pink’s one – Tribute show – Pink Floyd”. E’ la cover band dei Pink Floyd che non mancherà di attirare l’attenzione non solo degli appassionati della storica band ma anche e soprattutto dei cultori della buona musica.