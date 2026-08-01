Operazione della polizia locale di Modica: due persone sono state identificate e denunciate con l’accusa di occupazione abusiva di edificio pubblico e danneggiamento, in seguito a segnalazioni di residenti di via Raccomandata che avevano notato movimenti sospetti in un immobile comunale.

Il controllo è scattato nel tardo pomeriggio di venerdì presso l’ex scuola elementare “Istituto Maria Ausiliatrice”, conosciuta come “La Raccomandata”, una struttura in stato di abbandono e pericolante.

Durante il sopralluogo gli agenti hanno sorpreso e identificato un 38enne originario di Ragusa ma residente a Palermo e un 27enne di Modica.

Il fabbricato era stato trasformato in una dimora di fortuna: nei locali sono stati trovati diversi materassi, suppellettili, un piano cottura, una bombola di gas, un televisore, borsoni con indumenti, generi alimentari e una notevole quantità di rifiuti.

La documentazione dell’intervento è stata trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. Nel procedimento, la “persona offesa” è il Comune di Modica.