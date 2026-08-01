Una tragedia improvvisa ha scosso profondamente la comunità di Modica. Giorgio Caccamo, giovane modicano di soli 33 anni, è stato trovato privo di vita all’interno della propria abitazione. Un dramma che ha lasciato sgomenti familiari, amici e l’intera città, rimasta attonita di fronte a una perdita così prematura.

In un momento di dolore immenso e lacerante, la famiglia di Giorgio ha saputo compiere un gesto di straordinaria generosità ed altruismo. Nella nottata di ieri, i genitori hanno espresso il proprio consenso all’espianto degli organi, una decisione di profonda umanità che permetterà di donare una nuova speranza di vita ad altre persone.

L’intervento chirurgico per il prelievo degli organi è stato eseguito con successo presso l’ospedale “Maggiore Baglieri” di Modica, dove l’ equipe medica specializzata ha lavorato instancabilmente nel rispetto dei protocolli e della memoria del giovane.

I funerali si terranno lunedì 3 agosto alle 10 nella chiesa Madre di San Giorgio.