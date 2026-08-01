Con due appuntamenti di grande richiamo prende il via a Santa Croce Camerina il mese di agosto dell’associazione culturale Palco Uno che sarà soprattutto caratterizzato dal KauFest 2026, la rassegna estiva con il supporto del Libero consorzio comunale di Ragusa e di diversi sponsor privati. Un festival che unisce spettacolo, cultura e territorio, portando sul palco del Parco archeologico di Kaucana artisti, compagnie teatrali e performer in un calendario che accompagnerà l’estate con eventi tra natura, mare e storia.

Prima della rassegna, però, ci sarà un gustoso antipasto. Stasera, 1° agosto, infatti, alla dimora storica Il Sultano di contrada Sottano, la serata denominata “Magia & Mistero”. Per la prima volta insieme, Mago Henry e Piero Pisana proporranno esperimenti di mentalismo e prestidigitazione, alternando illusioni, racconti di riti e superstizioni del territorio e momenti comici di interazione con il pubblico. La serata, diretta artisticamente da Maurizio Nicastro, sarà accompagnata da una cena curata da Savini Catering e segna l’apertura ufficiale della stagione estiva della Dimora.

Il KauFest entrerà nel vivo, invece, domani, domenica 2 agosto, con il primo spettacolo al Parco archeologico di Kaucana, dove la compagnia Amici del Teatro di Chiaramonte Gulfi porterà in scena “Non ti pago” di Eduardo De Filippo. Una commedia classica che racconta con ironia e umanità la fortuna, il gioco e le relazioni familiari, aprendo il cartellone teatrale della rassegna.

«KauFest nasce dal desiderio di creare un ponte tra arte e territorio – spiega il direttore artistico Maurizio Nicastro –. Abbiamo scelto luoghi che raccontano la nostra storia e artisti capaci di coinvolgere il pubblico con linguaggi diversi: dalla magia al teatro, dal cabaret alla musica. È un festival che vuole far riscoprire il valore dell’incontro e della condivisione, in un momento in cui la cultura può essere davvero motore di comunità».

Il KauFest 2026 proseguirà nei giorni successivi di agosto con spettacoli di cabaret, teatro dialettale e musica live, tra cui il concerto tributo ai Queen della band Queentessenza. Un calendario che conferma Santa Croce Camerina come uno dei poli culturali più vivaci della provincia di Ragusa, capace di coniugare intrattenimento e valorizzazione del patrimonio storico e naturale.