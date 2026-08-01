Chiaramonte Gulfi si prepara a vivere i solenni festeggiamenti in onore del Santissimo Salvatore, una delle ricorrenze più sentite e identitarie della comunità chiaramontana. La festa prenderà ufficialmente il via domani, domenica 2 agosto, con l’apertura dei riti religiosi e delle celebrazioni che accompagneranno la cittadina iblea per tutta la settimana, fino all’8 agosto.

L’arciprete rettore don Graziano Martorana, nel suo messaggio alla comunità, ha ricordato il valore spirituale della ricorrenza: «La festa del Ss. Salvatore è un richiamo a mettere al centro della nostra fede Colui che è morto per la nostra salvezza. In un tempo segnato da guerre, disuguaglianze e smarrimento, le parole di Gesù Salvatore ridanno speranza: “Ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo”. È un invito a ritrovare la dignità, la pace e la certezza di non essere soli nella vita».

Il programma dei festeggiamenti inizierà, come detto, domenica 2 agosto alle 11 con la celebrazione eucaristica nella chiesa Madre, seguita alle 13,30 dal suono a distesa delle campane di tutte le chiese di Chiaramonte, che annuncerà ufficialmente l’apertura della festa. Nel pomeriggio, alle 18,15, si terranno il Santo Rosario, la Litania e il Canto dello Stellario in onore della Madonna di Gulfi, mentre alle 19 è prevista la celebrazione eucaristica presieduta dall’arciprete rettore. La giornata di lunedì 3 agosto sarà scandita dal festoso scampanio di campane a mezzogiorno e, nel pomeriggio, dal Santo Rosario, Litania e Canto dello Stellario alle 18.15. Alle 19 si svolgerà la Celebrazione Eucaristica presieduta da don Salvatore Mallemi, parroco delle parrocchie Santa Maria Maddalena e San Francesco di Paola in Vittoria.

Le prime due giornate segneranno l’inizio del Triduo di preparazione, preludio alle celebrazioni centrali dedicate al Santissimo Salvatore, che culmineranno nella tradizionale “Svelata” del simulacro e nella processione per le vie del paese. La festa, organizzata con il sostegno della Diocesi di Ragusa, della parrocchia Santa Maria La Nova, del Comune di Chiaramonte Gulfi, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e della Pro Loco, può contare anche sul supporto mediatico di Gali Group Trasporti & Logistica di Ispica, da sempre vicino alle iniziative religiose e culturali del territorio. Chiaramonte Gulfi si appresta così a vivere giorni di fede, tradizione e comunità, nel segno di un culto che da secoli accompagna la storia e la spiritualità della cittadina iblea.