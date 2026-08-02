Un nuovo incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la Sp 67, nel tratto che attraversa Santa Maria del Focallo, località balneare del Comune di Ispica.

Secondo le prime informazioni, un automobilista ha investito un ciclista mentre percorreva la provinciale, in un punto particolarmente trafficato durante il periodo estivo.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Ispica, impegnata nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e per regolare la viabilità, rallentata dalle operazioni di soccorso e dai controlli.

Al momento non sono state diffuse notizie ufficiali sulle condizioni del ciclista, e gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali elementi utili a chiarire le cause dell’impatto.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, si raccomanda agli automobilisti di procedere con prudenza lungo la SP67 e di attenersi alle indicazioni delle forze dell’ordine presenti sul posto.