Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di sabato 1 agosto lungo la Strada Provinciale 67, nel tratto costiero tra Marza e Pozzallo. Una Fiat 600 ibrida si è ribaltata improvvisamente, finendo al centro della carreggiata. Le cause dell’incidente non sono ancora state chiarite: si ipotizza un errore di manovra o un guasto meccanico, ma le verifiche sono in corso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Gli occupanti del veicolo, di cui non si conoscono ancora le generalità, sono stati soccorsi e trasferiti per accertamenti: le loro condizioni non risultano gravi.

L’incidente, avvenuto in uno dei tratti più frequentati della litoranea, ha provocato rallentamenti e curiosità tra gli automobilisti diretti verso le spiagge. La circolazione è stata temporaneamente regolata per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo.