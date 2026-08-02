Un incidente particolarmente grave ha sconvolto nel pomeriggio di sabato la statale 514, nel tratto che collega Ragusa a Coffa, all’altezza di Villa Gerosa. Un’auto con tre persone a bordo è uscita improvvisamente di carreggiata, precipitando in un dirupo profondo. La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori, ma la violenza dell’impatto ha reso immediatamente chiara la gravità della situazione.

I soccorsi sono arrivati in pochi minuti: più ambulanze del 118, le forze dell’ordine e diverse squadre dei vigili del fuoco. Il lavoro dei pompieri è stato decisivo, perché una delle persone coinvolte era rimasta intrappolata nell’abitacolo e ha potuto essere estratta solo grazie alle manovre tecniche effettuate lungo la scarpata. Le operazioni di recupero del veicolo, incastrato nella vegetazione e in una zona impervia, hanno richiesto tempo e grande cautela.

Il bilancio provvisorio parla di tre feriti. Due di loro sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, mentre il terzo ha riportato lesioni meno gravi. Intanto la viabilità è andata in tilt: la statale 514 è stata chiusa completamente per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza e per consentire i rilievi necessari. Le pattuglie hanno deviato il traffico su percorsi alternativi, ma le ripercussioni sono state pesanti, con lunghe code e rallentamenti per gli automobilisti diretti verso i due capoluoghi.

Un pomeriggio drammatico lungo una delle arterie più trafficate della provincia, mentre si attende che le indagini chiariscano cosa abbia provocato la fuoriuscita di strada dell’auto.