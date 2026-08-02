È scomparso Giovanni Dimartino, storico presidente dell’Avis di Ragusa, figura di spicco del volontariato del sangue e del settore umanitario, noto per le eccellenti doti organizzative. La notizia della sua morte, avvenuta nelle ultime ore, si è rapidamente diffusa in città, suscitando numerosi messaggi di cordoglio. Per anni Dimartino è stato un riferimento imprescindibile per il mondo della solidarietà, grazie anche alla sua capacità di dialogo e di collaborazione con la comunità. Con la sua perdita, il capoluogo ibleo risulta più povero sul piano del sostegno e del servizio al prossimo. In tanti, inoltre, ricordano il suo impegno in ambito teatrale, una passione coltivata con grande trasporto e dalla quale ha tratto significative soddisfazioni. La sua eredità umana e civile resta un segno profondo per Ragusa e per quanti lo hanno conosciuto. Alla famiglia le condoglianze dell’Editore e della redazione del Giornale ibleo.