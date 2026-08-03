A Chiaramonte Gulfi continuano con grande partecipazione le celebrazioni dedicate al Santissimo Salvatore, cuore spirituale e identitario della comunità. Dopo l’apertura dei festeggiamenti e il triduo di preparazione, la settimana entra ora nel vivo con gli appuntamenti di martedì 4 e mercoledì 5 agosto, vigilia della solennità.

Martedì 4 agosto il programma prevede alle 12 il tradizionale scampanio festoso delle campane, seguito alle 18,15 dal Santo Rosario, la Litania e il Canto dello Stellario in onore della Madonna di Gulfi. Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da don Salvatore Mallemi, mentre alle 21,30 è in programma la Cappelluzza in via San Giovanni Bosco, curata dal Rinnovamento dello Spirito della parrocchia con la partecipazione delle confraternite del paese.

Mercoledì 5 agosto, vigilia della festa, il paese accoglierà a mezzodì il festoso scampanio e lo sparo dei colpi a cannone. Nel pomeriggio, alle 18,15, si rinnoverà la preghiera del Rosario e dello Stellario, seguita alle 18,30 dal giro del corpo bandistico “Alessandro Scarlatti”, diretto dal maestro Nello Gurrieri, che annuncerà ufficialmente la festa del Ss. Salvatore. Alle 19, la celebrazione eucaristica presieduta da don Salvatore Mallemi culminerà con il rito della Svelata del vetusto simulacro del Ss. Salvatore e la benedizione dei girasoli, simbolo di devozione e luce. La serata si chiuderà alle 21,30 in piazza Ss. Salvatore con un concerto sulla scenografica scalinata della chiesa a cura dell’associazione culturale Cantus Novo diretta dal maestro Giovanni Giaquinta. L’appuntamento è realizzato con la collaborazione del Comune di Chiaramonte.

Nel suo messaggio ai fedeli, l’arciprete Rettore don Graziano Martorana ha ricordato il significato profondo della festa: «La festa del Ss. Salvatore è un richiamo a mettere al centro della nostra fede Colui che è morto per la nostra salvezza. In un mondo che spesso smarrisce il senso della dignità e della pace, le parole di Gesù ridanno speranza: “Ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo”. È questa la certezza che ci accompagna e ci unisce come comunità».

Le celebrazioni, che proseguiranno fino all’8 agosto, godono del supporto mediatico di Gali Group Trasporti & Logistica di Ispica, azienda da sempre attenta a sostenere iniziative che valorizzano le tradizioni e l’identità dei territori. Un contributo che conferma come la devozione e la cultura locale possano camminare insieme, custodendo la memoria e proiettandola nel futuro.