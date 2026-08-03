A Micenci, la lunga distesa di Donnalucata dove il vento modella dune e pensieri, ieri è comparsa una figura inattesa: una donna distesa a pancia in giù, scolpita nella sabbia con una cura che ha stupito i bagnanti. Non la solita improvvisazione da spiaggia, ma un piccolo gesto d’arte, nato tra un’onda e un ombrellone, capace di fermare per qualche minuto il via vai del lido.

La scena è stata notata da diversi frequentatori della spiaggia, che si sono avvicinati con la curiosità tipica delle giornate d’agosto. Qualcuno ha sorriso, qualcuno ha scattato una foto, altri hanno semplicemente osservato in silenzio la figura: linee morbide, postura rilassata, un equilibrio che richiamava più una scultura da atelier che un gioco estivo.

L’autore — un habitué della zona, conosciuto per la mano ferma e la fantasia che porta spesso sulla battigia — ha ricevuto complimenti sinceri. Non tanto per l’idea, quanto per la capacità di trasformare un materiale effimero come la sabbia in una forma armoniosa, riconoscibile, quasi intima. Una donna che sembra riposare, immersa nel suo momento di quiete, come se il mare stesso l’avesse adagiata lì.

In un’estate che corre veloce tra ombrelloni, gelati e notizie che arrivano da ogni parte, questa piccola scultura ha ricordato a tutti che la creatività può nascere ovunque. Anche a Micenci, dove un artista non improvvisato ha saputo regalare ai passanti un frammento di bellezza destinato a durare solo fino alla prossima onda.