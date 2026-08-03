L’assessore alla Protezione civile, Giovanni Iacono, rende noto che dall’1 luglio al 2 agosto il Presidio Marina ha effettuato interventi di salvataggio in mare per 15 persone, di età compresa tra i 17 e i 50 anni.

Domenica 2 agosto, alle 17:15, a seguito di una segnalazione via radio giunta da un diportista di passaggio alla centrale del Presidio, l’equipaggio in servizio sui mezzi nautici, composto da Giuseppe Diara e Salvatore Vicari, è intervenuto per il recupero di una tartaruga marina della specie Caretta.

“La bellissima tartaruga era di notevoli dimensioni (circa 80×80×35 cm, per un peso stimato di 40-45 kg) ed era intrappolata in una sagola galleggiante di circa 50 metri, era impigliata verosimilmente alla deriva da diverse settimane.

L’animale aveva lesioni in un arto che era quasi del tutto amputato a causa della stretta della cima ed un’ampia ferita sul carapace, riconducibile, presumibilmente, all’impatto con l’elica di una imbarcazione”, dichiara Iacono.

La Protezione civile ha informato il secondo capo Fabio Licitra, della Delegazione di spiaggia, e richiesto l’intervento del WWF, nella persona della d.ssa Oleana Prato.

L’associazione ha preso in carico l’esemplare, trasferendolo in un centro di recupero specializzato per le cure necessarie.

“Oggi ci siamo premurati di sapere le condizioni e la tartaruga sta bene e presto verrà liberata in acqua. Ringrazio tutti, dall’equipaggio della protezione civile a tutti coloro che hanno contribuito a recuperare questo bellissimo esemplare di tartaruga”, conclude l’assessore Iacono.