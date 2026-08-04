In attesa del giorno dedicato alla patrona Maria Santissima della Neve, che domani animerà Giarratana con il tradizionale programma religioso e civile, la comunità ha vissuto una serata all’insegna della solidarietà e della partecipazione. In piazza Vittorio Veneto, infatti, domenica scorsa, si è svolta la festa del volontariato e della solidarietà organizzata dal Gruppo Alfa di Protezione civile Chiaramonte Gulfi–Giarratana, un appuntamento che negli anni è diventato parte integrante delle celebrazioni agostane.

La manifestazione, molto partecipata, ha voluto mettere al centro l’impegno quotidiano dei volontari, sempre presenti nei momenti di emergenza e nelle situazioni che richiedono assistenza alla popolazione. Un ruolo silenzioso ma fondamentale, che la comunità ha voluto riconoscere con una serata dedicata proprio a loro.

In piazza è stata allestita una cucina da campo, dove i volontari del Gruppo Alfa hanno preparato e offerto primi piatti ai presenti. Le offerte raccolte saranno destinate a sostenere le attività solidali del gruppo, impegnato da anni su più fronti con risultati concreti e apprezzati. La serata è stata accompagnata dalla musica del maestro di chitarra Riccardo Drago e dei suoi allievi, che hanno contribuito a creare un clima di convivialità e condivisione. Un modo semplice ma significativo per vivere i giorni della patrona con uno sguardo rivolto agli altri, soprattutto a chi ha più bisogno di attenzione e sostegno. Giarratana si prepara così alla festa di Maria Santissima della Neve con un messaggio chiaro: la devozione passa anche attraverso la solidarietà e la partecipazione attiva alla vita della comunità.