Il gruppo Alfa di Protezione civile è stato impegnato ieri in una giornata particolarmente complessa sul fronte degli incendi, con due squadre operative chiamate a intervenire su tre distinti roghi di vaste proporzioni. Le fiamme, alimentate dal caldo e dal vento, hanno richiesto un intervento coordinato che ha visto sul posto anche i vigili del fuoco e la Protezione civile di Comiso, in un’azione congiunta che ha permesso di contenere i danni e mettere in sicurezza le aree coinvolte.

Secondo quanto comunicato dal gruppo Alfa, gli operatori sono stati mobilitati fin dalle prime ore del pomeriggio, raggiungendo rapidamente i punti critici e lavorando in sinergia con le altre squadre presenti. L’intervento, durato diverse ore, ha richiesto l’utilizzo di mezzi antincendio, attrezzature specifiche e un’intensa attività di monitoraggio per evitare che le fiamme potessero estendersi ulteriormente.

La giornata si è conclusa con il pieno rientro delle squadre, stanche ma soddisfatte per il risultato ottenuto. Un lavoro di squadra che, ancora una volta, ha dimostrato l’importanza della collaborazione tra i diversi presidi di Protezione civile del territorio e la capacità di risposta immediata di fronte alle emergenze.

Un impegno che conferma il ruolo centrale del volontariato nella gestione delle criticità ambientali e che ricorda quanto sia fondamentale il presidio costante del territorio, soprattutto nei periodi più esposti al rischio incendi.