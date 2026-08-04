Dopo il successo dell’esordio con gli Amici del Teatro di Chiaramonte, che domenica hanno portato in scena uno dei loro cavalli di battaglia davanti a un pubblico numeroso e partecipe, il KauFest prosegue la propria kermesse estiva al Parco Archeologico di Caucana, nel territorio di Santa Croce Camerina. L’iniziativa, sostenuta dal Libero consorzio comunale di Ragusa e dalla Soprintendenza ai Beni culturali, conferma l’obiettivo di coniugare cultura e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico, offrendo proposte immerse in uno scenario unico, tra il mare e le rovine antiche. Sotto la direzione artistica di Maurizio Nicastro, il cartellone alterna teatro, cabaret e musica, con interpreti di rilievo e produzioni di qualità. Dopo il debutto, sono in programma tre appuntamenti consecutivi che animeranno la settimana di Caucana. Stasera, martedì 4 agosto, andranno in scena Carlo Kaneba e Loredana Scalia con “Occhio a noi due”, commedia brillante scritta da Giovanna Criscuolo, due ore di ironia e ritmo serrato. Mercoledì 5 agosto sarà la volta della compagnia Teatro del Pero di Comiso con “Il Marchese di Ruvolito” di Nino Martoglio, pièce in dialetto siciliano che racconta con umorismo la decadenza di un aristocratico alle prese con la nuova società degli affaristi.

Giovedì 6 agosto chiuderà la settimana il concerto live dei Queentessenza, tributo ai Queen, un viaggio musicale tra i grandi successi della leggendaria rock band britannica. L’inizio degli spettacoli è fissato per le 21,30. Il KauFest si conferma così un appuntamento capace di intrecciare arte e territorio, forte del sostegno delle istituzioni e della partecipazione di un pubblico che risponde con entusiasmo a ogni serata. Un festival che, tra natura e storia, restituisce al Parco Archeologico di Caucana la sua vocazione di luogo vivo e condiviso. Per informazioni e prenotazioni: 333 4183893 – 333 3078309.