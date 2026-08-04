Questa mattina il commissariato di Pubblica Sicurezza è intervenuto per fermare un uomo che, completamente nudo, si aggirava in strada creando allarme tra i passanti. La notizia è stata rilanciata dal giornalista Gianni Di Gennaro, il quale in un post sui social ha segnalato la presenza dell’individuo e il successivo arrivo delle forze dell’ordine.

L’uomo, già autore in passato di analoghe esibizioni in luogo pubblico, è stato rintracciato da una pattuglia e accompagnato negli uffici del Commissariato per gli accertamenti del caso. L’intervento è scattato dopo nuove segnalazioni da parte dei cittadini, alcuni dei quali hanno documentato la scena con video e fotografie. Le operazioni si sono svolte senza criticità: gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l’interessato, tutelando al contempo l’incolumità dei presenti. Sono in corso le verifiche per ricostruire le motivazioni del gesto ed eventualmente adottare i provvedimenti del caso. Il Commissariato ribadisce il valore delle segnalazioni dei cittadini e conferma la massima attenzione nel garantire ordine pubblico, sicurezza e assistenza, soprattutto nelle situazioni che coinvolgono persone in evidente stato di vulnerabilità (foto di repertorio).