La Polizia di Stato ha portato a termine un’importante operazione di prevenzione e repressione della criminalità nel territorio provinciale di Ragusa, culminata nell’arresto di un 28enne per detenzione illecita di armi clandestine. L’intervento, condotto dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ragusa al termine di un’articolata attività d’indagine, ha permesso di rinvenire nell’abitazione del giovane vittoriese due pistole riconducibili alla categoria delle armi clandestine: inizialmente a salve, successivamente modificate e rese potenzialmente offensive. Nel corso della perquisizione sono stati inoltre trovati, abilmente occultati, caricatori idonei all’uso e munizioni compatibili. Espletate le formalità di rito e messo in sicurezza il materiale sequestrato, il ventottenne è stato trasferito alla Casa circondariale di Ragusa, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria.