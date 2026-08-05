Domani, giovedì 6 agosto, a Marina di Ragusa prenderanno il via i solenni festeggiamenti in onore di Maria Ss. di Portosalvo, celeste patrona dei marinai e protettrice del mare. La comunità parrocchiale di Santa Maria di Portosalvo si prepara a vivere giorni di intensa spiritualità con l’inizio del novenario di preparazione alla festa, che accompagnerà i fedeli fino al 14 agosto. La solennità si celebra nel giorno di Ferragosto.

Il parroco, il sacerdote Riccardo Bocchieri, nel suo messaggio ai fedeli, ha ricordato che «Maria ci insegna ad accogliere la volontà di Dio con umiltà e fiducia, a custodire la fede anche nelle prove e a farci prossimi ai fratelli con un cuore aperto e generoso». Ha invitato tutti a vivere la festa «con fede, serenità e gratitudine, partecipando con cuore aperto alle celebrazioni eucaristiche e lasciandosi guidare dall’esempio della nostra Madre celeste».

Il programma religioso si apre domani con la celebrazione eucaristica alle ore 8.00, seguita alle 18.45 dal Santo Rosario meditato e dalla Coroncina alla Madonna. Alle 19.30 è prevista la celebrazione eucaristica animata dalla Caritas parrocchiale e dalla San Vincenzo de Paoli, durante la quale verranno raccolti beni alimentari destinati alle famiglie bisognose della parrocchia.

Venerdì 7 agosto, alle 8.00, si terrà la celebrazione eucaristica del mattino, mentre alle 18.45 tornerà il Rosario meditato e la Coroncina alla Madonna. Alle 19.30 la celebrazione eucaristica sarà animata dal gruppo catechiste e sarà dedicata alla benedizione dei bambini.

Sabato 8 agosto, alle 8.00, è prevista la celebrazione eucaristica, seguita alle 19.15 dal Rosario meditato e dalla Coroncina alla Madonna. Alle 20.00 la celebrazione eucaristica sarà animata dal gruppo dei ministri straordinari della comunione eucaristica.

La festa, che ogni anno richiama numerosi fedeli e visitatori, è organizzata dalla parrocchia di Santa Maria di Portosalvo con il patrocinio del Comune di Ragusa e il supporto di Baps, e rappresenta un momento di profonda devozione per la comunità marinara e per tutta Marina di Ragusa, che si raccoglie attorno alla sua patrona per affidare al mare e alla Vergine la propria vita e il proprio lavoro.

Un appuntamento di fede e tradizione che rinnova il legame tra la città e la sua Madonna, custode delle rotte e protettrice del mare.