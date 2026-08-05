Momenti di forte apprensione questa mattina a Pozzallo, dove una giovane donna è rimasta coinvolta in un grave incidente mentre percorreva in bicicletta l’incrocio tra via Napoli e via Torino, un tratto stradale già noto ai residenti per le criticità legate alla manutenzione del manto.

Secondo una prima ricostruzione, la ciclista avrebbe perso il controllo del mezzo dopo essere finita in una profonda buca presente sulla carreggiata. L’improvviso sbilanciamento non le avrebbe lasciato il tempo di reagire: la caduta è stata violenta, con l’impatto al suolo che le ha provocato traumi seri al volto e al corpo.

I soccorritori, giunti rapidamente sul posto, hanno immediatamente compreso la delicatezza della situazione. Le condizioni della giovane sono apparse da subito critiche e si è reso necessario il trasferimento urgente in ospedale, dove è stata ricoverata in prognosi riservata.

L’episodio riaccende l’attenzione sulle condizioni della viabilità cittadina e sulle segnalazioni dei residenti riguardo alle buche e alle irregolarità del manto stradale in quella zona. Un tema che, alla luce dell’incidente, torna con forza al centro del dibattito locale. I sanitari, valutata la gravità delle lesioni riportate, hanno disposto il trasferimento in elisoccorso al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania.