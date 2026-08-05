A Ragusa prende forma una nuova mobilitazione per il futuro delle sale cinematografiche: è stata avviata una petizione online con l’obiettivo di mantenere in città un cinema multisala di ultima generazione, dotato di standard elevati per qualità delle immagini e del suono, comfort e dotazioni tecnologiche, come proiezione laser in 4K, audio immersivo Dolby Atmos e schermi di grande formato. La prospettiva di perdere l’unica struttura in grado di garantire un’esperienza di fruizione superiore desta preoccupazione tra gli spettatori di Ragusa e del territorio circostante.

Le sale più piccole della zona svolgono un ruolo culturale prezioso, ma non possono sostituire completamente un multiplex contemporaneo, capace di offrire maxischermi, impianti audio avanzati, maggiore comodità e una programmazione più ampia. L’iniziativa nasce con intento costruttivo: non mira ad attribuire responsabilità né ad alimentare contrapposizioni, ma a sensibilizzare sull’esigenza che una città come Ragusa continui a disporre di un’offerta cinematografica all’altezza delle aspettative del pubblico e dei bisogni del territorio. La petizione sollecita ogni possibile soluzione affinché Ragusa non resti priva di un cinema moderno e di qualità, concepito non solo come luogo di intrattenimento, ma anche come spazio di cultura, aggregazione e socialità.