Pomeriggio di nuova tensione a Ragusa: un’automobile è rimasta nuovamente intrappolata all’interno del passaggio a livello di via Paestum, confermando una criticità che negli ultimi mesi si ripete con crescente frequenza.

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe attraversato i binari pochi istanti prima dell’abbassamento delle barriere, ritrovandosi poi bloccato nell’area ferroviaria senza possibilità di mettersi in sicurezza.

L’accaduto ha suscitato apprensione tra automobilisti e residenti, da tempo abituati a segnalare la pericolosità di quel tratto. In episodi analoghi, uno dei conducenti era stato costretto a disporre l’auto parallelamente ai binari per scongiurare l’impatto con un eventuale convoglio in arrivo.

Sul posto è intervenuta la Polizia municipale, che ha messo in sicurezza l’area e verificato le condizioni dell’automobilista. In circostanze recenti si era reso necessario anche il supporto dei Vigili del fuoco, a testimonianza di quanto simili imprevisti possano trasformarsi con rapidità in situazioni ad alto rischio.

Il passaggio a livello di via Paestum è da tempo al centro delle preoccupazioni di cittadini e istituzioni. Negli ultimi mesi i consiglieri comunali Sebastiano Zagami e Sergio Firrincieli hanno presentato una mozione, poi approvata, che impegna l’amministrazione a potenziare i controlli, valutare l’installazione di telecamere di videosorveglianza, migliorare la segnaletica luminosa e acustica e avviare un confronto con Rete Ferroviaria Italiana per individuare soluzioni strutturali.

L’episodio odierno ribadisce l’attualità delle richieste avanzate in Consiglio comunale e riporta al centro del dibattito l’urgenza di interventi concreti. La sicurezza dell’attraversamento non riguarda soltanto la circolazione cittadina, ma anche la regolarità del servizio ferroviario e la tutela di chi percorre quotidianamente quel tratto.