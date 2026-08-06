Nel luglio 2026 la Polizia di Stato, in coordinamento con l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e le Polizie locali dei Comuni interessati, ha messo in atto una serie di servizi straordinari di presidio del territorio, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione irregolare. L’impiego complessivo di circa 184 operatori ha prodotto i seguenti risultati: – 67 posti di controllo istituiti; – 1.527 persone identificate; – 699 veicoli sottoposti a verifica; – 31 infrazioni al Codice della Strada contestate; – 23 cittadini stranieri espulsi; – 12 esercizi pubblici ispezionati.

Nel corso delle verifiche agli esercizi commerciali, la Polizia di Stato si è avvalsa della collaborazione dei Vigili del Fuoco, dell’Ispettorato del Lavoro e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, per accertare il possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente e la conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza. Le attività hanno interessato diversi Comuni della provincia, con il supporto di personale tecnico di Enel e delle Polizie Locali di Ragusa, Santa Croce Camerina e Acate. Particolare attenzione è stata dedicata a gruppi di immobili situati nel centro storico, con accertamenti sulla corretta destinazione d’uso, sulla presenza effettiva degli aventi diritto e sulla regolarità dei contratti di locazione e delle utenze. Nel dettaglio, i controlli sugli alloggi hanno portato a: – 19 unità abitative verificate; – 57 occupanti identificati; – 49 cittadini extracomunitari risultati regolari sul territorio nazionale; – 4 cittadini extracomunitari irregolari; – 1 violazione amministrativa relativa al canone di locazione; – 1 violazione amministrativa (ex art. 75 D.P.R. 309/90); – 1 omissione nella dichiarazione di ospitalità; – 8 irregolarità complessive accertate. I servizi si inseriscono nel più ampio quadro delle iniziative di prevenzione e vigilanza finalizzate ad assicurare il rispetto della legalità e a innalzare i livelli di sicurezza percepita dai cittadini.