Grave sinistro autonomo nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, lungo lo Stradale per Scoglitti, all’altezza del villaggio Borgo Europa (foto Assenza).

Per cause ancora al vaglio, una Fiat Punto grigia ha perso il controllo, è finita fuori dalla sede stradale e ha terminato la corsa contro un palo posto ai margini della carreggiata.

L’impatto ha provocato pesanti danni al frontale del veicolo e la dispersione sull’asfalto di detriti, pietre e frammenti.

Il bilancio provvisorio è di due feriti lievi, immediatamente assistiti sul posto dai soccorsi.

Fortissime le ripercussioni sulla viabilità: l’episodio è avvenuto in una fascia oraria critica, coincidente con l’uscita dai luoghi di lavoro e dalle attività a Vittoria e con il consueto flusso di pendolari e bagnanti diretti verso Scoglitti.

La presenza dei materiali sulla carreggiata e l’operatività dei mezzi di soccorso hanno determinato il blocco della circolazione: si registrano oltre cinque chilometri di coda e traffico completamente paralizzato.