A Vittoria, in piazza Cesare De Bus, torna alta l’attenzione sul fenomeno del randagismo. Questa mattina alcuni residenti hanno segnalato la presenza di un branco di cani randagi che si muoveva liberamente nell’area, generando preoccupazione tra i passanti e tra chi vive nella zona. Le immagini, circolate rapidamente sui social, hanno riacceso un dibattito che negli ultimi giorni era già esploso a Scoglitti, dove la questione aveva alimentato polemiche e richieste di intervento immediato.

A denunciare quanto accaduto è l’ambientalista Andrea Di Priolo, da tempo impegnato sul tema della tutela degli animali e della sicurezza urbana. Di Priolo sottolinea come la presenza di gruppi di cani non gestiti rappresenti un problema che non può più essere ignorato: “La situazione rischia di sfuggire di mano. Serve un piano strutturale, non interventi spot”.

I residenti della zona, intanto, manifestano crescente inquietudine. Temono che la convivenza forzata con branchi di randagi possa trasformarsi in un rischio per l’incolumità dei cittadini, soprattutto nelle ore di maggiore affluenza. Alcuni commercianti riferiscono di aver notato i cani aggirarsi tra le auto e vicino alle attività, creando disagio e timore.

Il caso di piazza Cesare De Bus si inserisce così in un quadro più ampio, che riguarda l’intero territorio comunale. Le segnalazioni si moltiplicano e la richiesta che arriva dai cittadini è chiara: interventi rapidi, coordinati e definitivi per garantire sicurezza, decoro e una gestione rispettosa degli animali.

Resta ora da capire quali misure l’amministrazione comunale intenda adottare per affrontare un fenomeno che, da emergenza locale, rischia di diventare un problema strutturale per tutta la città.