Grande successo ieri sera al Parco archeologico di Caucana per il concerto dei Queentessenza, la tribute band che ha infiammato il pubblico del KauFest Estate 2026 con un viaggio musicale dedicato ai leggendari Queen. Un evento che ha registrato il tutto esaurito e che ha trasformato l’area archeologica in un palcoscenico suggestivo, dove le note di Bohemian Rhapsody e Somebody to Love hanno risuonato tra le antiche mura e il mare di Kaucana, regalando emozioni e applausi a scena aperta.

La kermesse, ospitata nel parco archeologico e diretta artisticamente da Maurizio Nicastro, è promossa dall’associazione culturale Palco Uno, con il sostegno del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, del Comune di Santa Croce Camerina e del Parco Archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica, diretto dal dottor Giuseppe Morando. Nicastro ha espresso grande soddisfazione per la risposta del pubblico: «Il KauFest nasce per valorizzare un luogo straordinario, dove arte, storia e natura si incontrano. Vedere centinaia di persone emozionarsi davanti a un tramonto sul mare, accompagnato dalla musica dei Queen, è la conferma che la cultura può davvero unire e rigenerare i territori».

Il festival prosegue con altri appuntamenti di rilievo: domenica 9 agosto sarà la volta dello spettacolo teatrale Gramigna di Giovanni Verga, con Jacopo Cavallaro e Greta D’Antonio, una produzione Dreamworld Pictures che riporta in scena la Sicilia verista e le sue passioni tragiche; mentre martedì 11 agosto toccherà al cabaret con Cabaret-Tiamo Show, protagonisti Mariuccia Cannata e Adriano Canonico, per due ore di comicità esplosiva e risate sotto le stelle.

«Il nostro obiettivo – aggiunge Nicastro – è costruire un ponte tra la cultura popolare e quella classica, tra la musica e il teatro, tra la leggerezza e la riflessione. Il KauFest vuole essere un festival che appartiene a tutti, un luogo di incontro e di bellezza condivisa».

Il KauFest Estate 2026 conferma così la sua vocazione di rassegna che unisce spettacolo e valorizzazione del patrimonio archeologico, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva tra natura, mare e storia.