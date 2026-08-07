I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Ragusa hanno arrestato in flagranza di reato un 52enne del posto, gravemente indiziato di detenzione illecita di stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo si trovava già ristretto agli arresti domiciliari per precedenti specifici legati agli stupefacenti. Nel corso di un ordinario controllo, alcuni dettagli sospetti hanno spinto i militari a intensificare le verifiche con una perquisizione domiciliare approfondita. L’intuizione investigativa si è rivelata fondata: all’interno di un’intercapedine ricavata in un bagno attualmente in ristrutturazione, i carabinieri hanno rinvenuto un contenitore per creme utilizzato come nascondiglio per un cospicuo quantitativo di cocaina.

Estesa a tutta l’abitazione, la perquisizione ha permesso di scoprire anche materiale vario destinato al confezionamento delle dosi e un grosso bilancino di precisione. Presso il Comando di piazza Caduti di Nassirya sono stati completati gli accertamenti: lo stupefacente sequestrato ammonta a circa 65 grammi, di cui ben 50 ancora confezionati sottovuoto. La droga, immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe potuto fruttare profitti stimati fino a 10.000 euro.

Al termine delle formalità di rito, il 52enne è stato tradotto presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell’autorità giudiziaria. La sua posizione e il grado di responsabilità dovranno ora essere vagliati nel corso del procedimento giurisdizionale.