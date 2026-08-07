Chiaramonte Gulfi si è lasciata pervadere da una straordinaria atmosfera di fede e partecipazione in occasione della solennità del Santissimo Salvatore, coronando un percorso di celebrazioni che ha raggiunto il suo culmine nella giornata di ieri, giovedì 6 agosto. La comunità, come ogni anno, si è preparata con trepida attesa a vivere questi momenti che rappresentano il cuore identitario del paese, unendo devozione, tradizione e memoria collettiva.

Dalla celebrazione eucaristica del mattino, presieduta dall’arciprete rettore don Graziano Martorana, fino alla solenne processione serale, l’atmosfera è diventata vibrante e intensa. Il festoso scampanio e il suono della banda “Alessandro Scarlatti” hanno accompagnato l’uscita del simulacro del Santissimo Salvatore, mentre la piazza antistante si riempiva di devoti e curiosi rapiti dalla solennità del momento. In un crescendo di emozione, la processione si è snodata per le vie principali del centro storico — da via Roma a via San Paolo, da Vittorio Emanuele a Piano San Giovanni — portando il simulacro a incontrare ogni angolo della città, tra preghiere, canti e applausi.

Tra i momenti più suggestivi, il rito del “Canto della Cappelluzza” dinanzi all’effige della Madonna di Gulfi, che ha rinnovato la tradizione popolare e la devozione più autentica dei chiaramontani. Solo a notte inoltrata il simulacro ha fatto ritorno in piazza Santissimo Salvatore, accolto da un lungo applauso e da un emozionante spettacolo pirotecnico, segno di gratitudine e fede condivisa.

Oggi, venerdì 7 agosto, la comunità vive la giornata del ringraziamento: alle 18 si terrà l’adorazione eucaristica, seguita alle 19 dalla santa messa. La serata sarà poi animata, alle 21,30 in piazza Santissimo Salvatore, dallo spettacolo musicale “Musikanten”, tribute band dedicata a Franco Battiato, realizzato in collaborazione con la pizzeria “Piper” di Salvatore Fornaro.

A chiudere il programma, sabato 8 agosto, il tradizionale momento di preghiera con il Santo Rosario, le Litanie e il Canto dello Stellario in onore della Madonna di Gulfi alle 18,15, seguito alle 19 dalla celebrazione eucaristica e, alle 20,30, dall’attesa estrazione dei premi della “Lotteria Santissimo Salvatore 2026”, che rappresenta da sempre un’occasione di allegria e condivisione per tutta la comunità.

A sostenere e diffondere mediaticamente le iniziative religiose e culturali della festa ha contribuito l’impresa Gali Group Trasporti & Logistica di Ispica, permettendo anche a chi è lontano di sentirsi parte di una tradizione che ogni anno rinnova il suo incanto.

Così si chiude la gesta del Santissimo Salvatore 2026, lasciando nei chiaramontani il senso vivo di una fede che si fa storia di popolo, e di una tradizione che continua a illuminare la città con la sua forza spirituale e la sua bellezza senza tempo.