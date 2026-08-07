Un incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 8, lungo la Sp 31 in contrada Zafaglione, sulla direttrice che conduce verso Baia Dorica, nel territorio di Scoglitti. Si è trattato di un sinistro autonomo: l’auto coinvolta, per cause ancora da accertare, si è ribaltata sulla carreggiata (foto Assenza).

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e il personale del 118 del Pte di Scoglitti, che hanno prestato assistenza al conducente. Secondo le prime informazioni, si registra un ferito lieve, che non desterebbe particolari preoccupazioni.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente per chiarire cosa abbia provocato il ribaltamento del veicolo. Nel frattempo, il traffico lungo la provinciale ha subito rallentamenti, con disagi alla circolazione veicolare durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.