Un intervento rapido dei carabinieri ha riportato la calma nella borgata di Donnalucata, dove nella tarda mattinata di ieri si è verificato uno scippo in pieno centro, suscitando preoccupazione tra residenti e turisti. La vittima, una donna che passeggiava sul lungomare di ponente con il cane al guinzaglio, è stata avvicinata da un giovane che, con gesto fulmineo, le ha strappato la borsetta contenente poche decine di euro.

La scena si è consumata sotto gli occhi di numerosi passanti, in un momento di grande affluenza sul litorale. L’allarme è scattato immediatamente e una gazzella dei carabinieri, già presente in zona, ha avviato le ricerche riuscendo in breve tempo a individuare e fermare il responsabile, un ventenne ragusano in trasferta sul litorale ibleo. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla donna, ancora scossa per l’accaduto.

L’episodio, risolto con tempestività, ha evitato che potesse nascere un fenomeno di microcriminalità in un’area molto frequentata durante l’estate. L’intervento dei militari dell’Arma è stato salutato con apprezzamento dai cittadini, che vedono nella loro presenza un presidio di sicurezza indispensabile per garantire la serenità anche delle più semplici passeggiate sul lungomare (foto generata con l’AI).