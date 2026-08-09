Notte di paura a Marina di Ragusa, dove un violento incidente ha scosso la tranquillità della frazione balneare. Poco dopo la mezzanotte, all’incrocio dei Gesuiti, due auto si sono scontrate con tale forza che una delle vetture si è ribaltata. I soccorritori hanno dovuto scardinare le portiere per liberare gli occupanti, rimasti intrappolati tra le lamiere.

Sei le persone ferite, tutte trasportate al pronto soccorso per accertamenti: nessuna in gravi condizioni, ma tanto spavento e una scena che ha richiesto l’intervento di carabinieri, polizia e vigili urbani per deviare il traffico e consentire i rilievi. La strada, chiusa in entrambe le direzioni, è rimasta bloccata per ore.

L’episodio è avvenuto tra via Cervia e via Cattolica, dove una Lancia Y si è ribaltata e due ragazze a bordo di una minicar sono finite in ospedale. Due sinistri ravvicinati che mettono in luce un problema ormai evidente: la pericolosità della viabilità urbana di Marina di Ragusa.

Via Cervia, con il suo lungo rettilineo, è spesso teatro di corse improvvisate; l’incrocio dei Gesuiti, invece, soffre di scarsa illuminazione e visibilità. Serve un intervento deciso — dissuasori di velocità, segnaletica potenziata, controlli più frequenti — prima che la cronaca debba raccontare una tragedia.

Marina di Ragusa non può continuare a convivere con il rischio. La sicurezza stradale deve tornare ad essere una priorità, non un tema da affrontare solo dopo l’ennesimo schianto.