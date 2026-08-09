Quattro uomini di 39, 26, 25 e 24 anni, con numerosi precedenti penali e residenti a Comiso e Vittoria, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato con il supporto dell’Arma dei Carabinieri, poiché ritenuti responsabili, a vario titolo, di rapina aggravata e lesioni personali. L’operazione congiunta, condotta dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ragusa, dai Commissariati di PS di Comiso e Vittoria e dai militari della Compagnia dei Carabinieri di Vittoria, trae origine da un’aggressione ai danni di un 22enne. Secondo la ricostruzione, la vittima sarebbe stata colpita con calci e pugni e privata dei telefoni cellulari.

L’attività investigativa, avviata con tempestività e fondata sulla profonda conoscenza del territorio da parte degli operatori, ha permesso di individuare e rintracciare i presunti autori. Nel corso delle perquisizioni personali e domiciliari eseguite nei loro confronti, sono stati recuperati gli smartphone sottratti e sequestrati un tirapugni, un coltello tascabile e un taser. Ultimate le formalità di rito, gli arrestati sono stati condotti presso la Casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.