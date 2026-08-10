Tentato furto notturno sventato nel territorio di Acate. Nella notte, alcuni ignoti si sono introdotti in un parco fotovoltaico situato in contrada Chiappa, scegliendo però il bersaglio sbagliato. Determinante è stato il pronto intervento delle pattuglie dell’Istituto di vigilanza “La Sicurezza” di Vittoria.

All’arrivo sul posto, le guardie giurate hanno colto di sorpresa i malviventi che, approfittando dell’oscurità, si sono dileguati in fretta attraverso le campagne, rinunciando al progetto criminoso. L’episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per i raid predatori registrati di recente nell’area agricola e industriale. Grazie alla capillare organizzazione e alla prontezza operativa dell’Istituto “La Sicurezza”, il colpo è fallito, confermando l’efficacia delle attività di pattugliamento e prevenzione sul territorio. Sono in corso accertamenti per risalire all’identità dei responsabili.